Захарова заявила, что Киев занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС

В МИД РФ оценили подготовку ВСУ к "резонансной провокации" на ЗАЭС.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Киев занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующее мнение чиновница высказала в эфире проекта "Соловьев live". Дипломат оценила заявление министерства по обороне РФ о готовящейся "резонансной провокации" с украинской стороны на опасном режимном объекте. Инцидент, направленный на развитие техногенной катастрофы должен произойти во время рабочего визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львов.

Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом. А что это еще, провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, прямая угроза атомной энергетике. Это, конечно, безусловно, акт ядерного шантажа. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: украинский национализм – страшное животное.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live