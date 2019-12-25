Захарова: украинский национализм – страшное животное

В МИД РФ предостерегли другие национальности от украинского национализма.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что украинский национализм представляет из себя "страшное животное". Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik. Пресс-секретарь МИД РФ прокомментировала крайний национализм киевского режима, который на сегодняшний день развернутый против российских граждан. Она отметила, что завтра этот национализм может быть направлен против любой другой национальности.

Я очень хотела бы ошибиться на этот раз, сказав, что этот национализм сегодня развернут в отношении России, русских, россиян, но это отнюдь не конец. Украинский национализм – страшное животное. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik