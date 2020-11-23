Захарова: визита МАГАТЭ на ЗАЭС ждет не только персонал станции, а весь мир

В МИД РФ оценили визит генсека ООН во Львов и Одессу.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что рабочего визита руководства и делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ждет не только персонал режимного объекта, но и весь мир. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала пресс-секретарь МИД России. Чиновница не понимает, почему сотрудники МАГАТЭ, которая является структурой ООН, с точки зрения генерального секретариата не могут отправиться на ЗАЭС, если даже сам генсек Антониу Гутерриш отправится с визитом на территорию киевского режима.

…Я не понимаю, почему делегация МАГАТЭ… почему она не может направиться с точки зрения секретариата ООН на Запорожскую АЭС. Там представителей МАГАТЭ заждались, не только персонал станции, а уже весь мир. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik