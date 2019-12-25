В Петербурге уже четвертую неделю ищут 19-летнюю жительницу Колпино

Девушка перестала выходить на связь 8 июня.

В Санкт-Петербурге продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения 19-летней жительницы Колпино, пропавшей без вести ещё 8 июня. Родственники сообщили, что в день исчезновения девушка могла покинуть дом в синем платье и кроссовках, с красным платком на голове и чёрной сумкой в руках. Об этом сообщили волонтеры "ЛизыАлерт".

Согласно ориентировке, рост разыскиваемой составляет около 165 см, телосложение — среднее, волосы тёмного цвета, глаза — карие. Поиски продолжают волонтёры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", которые призывают всех жителей города обратить внимание на опубликованные фотографии. Несмотря на то, что девушка пропала в Колпино, она может находиться в любом районе Петербурга.

Если кто-либо располагает сведениями о её возможном местонахождении, необходимо срочно связаться по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее сообщалось, что действующий и бывший сотрудник полиции Красногвардейского района подозреваются в получении взяток.

Фото: ВКонтакте / "ЛизаАлерт"