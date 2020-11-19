Первый блок Белорусской АЭС включили в сеть. Об этом рассказали журналисты из местного издания "Sputnik Беларусь". По данным Минэнерго республики, на объекте заменили трансформаторы напряжения.
Первый энергоблок атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования
пресс-служба Минэнерго Белоруссии
Чиновники уточнили, что энергоблок работает только на 40% от мощности. Специалисты проверяют оборудование объекта. В опытно-промышленную эксплуатацию блок будет введен в декабре 2020 года.
В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС.
Видео: YouTube / Телеканал ОНТ
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