Энергоблок работает на 40% мощности.

Первый блок Белорусской АЭС включили в сеть. Об этом рассказали журналисты из местного издания "Sputnik Беларусь". По данным Минэнерго республики, на объекте заменили трансформаторы напряжения.

Первый энергоблок атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования пресс-служба Минэнерго Белоруссии

Чиновники уточнили, что энергоблок работает только на 40% от мощности. Специалисты проверяют оборудование объекта. В опытно-промышленную эксплуатацию блок будет введен в декабре 2020 года.

В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ