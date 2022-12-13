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В Белоруссии сообщили о подключении к сети второго энергоблока БелАЭС

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В Минэнерго рассказали о торжественном запуске объекта в эксплуатацию.

Министерство по энергетике Белоруссии сообщило, что второй энергетический блок Белорусской атомной электростанции подключен к энергетической системе страны и выдал в нее первые киловатт-часы электроэнергии. Соответствующее заявление ведомства опубликовано в социальных сетях. Известно, что подача ресурсов началась с 13:24 часов дня 13 мая по местному времени (мовпадает с московским часовым поясом). Эксперты уточнили, что инхронизации турбогенератора второго энергоблока АЭС предшествовал большой объем работ. В качестве примера они назвали вывод реактивной установки в ее критическое состояние, а после - опускание показателей до минимальбно-контролируемых уровней мощностей. Затем показатель был постепенно увеличен до мощности в 40 процентов.

Все технологические операции выполнены в соответствии с регламентом, с соблюдением необходимых требований безопасности. Осуществлен один из самых важных и ответственных подэтапов энергетического пуска.

пресс-служба Минэнерго Белоруссии

СПециалисты завершили работу, связанную с монтажом и наладкой оборудования, проведением серьезных подготовительных операций перед толчком турбины и опробованием ее работы на холостом ходу.

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Фото и видео: Telegram / 

Теги: белаэс, белоруссия, второй энергоблок, минэнерго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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