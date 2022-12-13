Лукашенко назвал ветеранов хранителями правды в противовес тем, кто обеляет нацизм

Президент Белоруссии рассказал о подвигах ветеранов над фашизмом.

Ветераны Великой Отечественной войны являются хранителями правды в противовес тем лицам, которые отрицают геноцид белорусского народа и обеляет нацизм. Соответствующее заявление в рамках торжественного вручения государственных наград сделал глава республики Александр Лукашенко. Мероприятие состоялось в преддверии Дня Победы в ВОВ. Политик выразил благодарность Валентине Барановой, которой в ноябре прошлого года исполнилось сто лет.

Такие люди, как вы, сейчас на вес золота. Вы - хранители правды. Вы противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа, обеляет нацизм, какие бы обличья он ни принимал. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко рассказал о том, что он очень рад тому, что на церемонии присутствует женщина, которая сражалась на фронте и дошла до Праги. Он вручил Валентине Барановой орден Почета. Лидер Белоруссии поблагодарил также всех тех, кто сражался на фронте, боролся с врагом на оккупированной территории, выживал в концлагерях или самоотверженно трудился в тылу.

Глава КГБ заявил, что в Белоруссии планируется ряд акций для дестабилизации ситуации.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого