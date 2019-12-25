Спад грузоперевозок в стране произошел из-за того, что российские поставщики перенаправили товаропоток в собственные порты.

В Латвии оценили последствия потери грузов из России. Об этом сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на главу латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марию Клейбергс.

Компания намерена немного увеличить объем транспортировки. По мнению Клейнбергса, достичь прежних показателей не удастся. В этом году запланирована перевозка 25 миллионов тонн грузов, что в два раза меньше по сравнению с 2019 годом.

Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги в Ленинградской области. - Мария Клейбергс, глава компании LDz

Глава компании пояснила, что в прежние годы грузы из России составляли до 70% от общего грузопотока по Латвийской железной дороге. Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.

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