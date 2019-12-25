Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России

По мнению врача, пандемия коронавируса в России протекает не так как в других странах.

Вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов рассказал о необычности распространения коронавируса в России. Об этом сообщает URA.RU.

Коронавирус по России распространяется своеобразно. Врач отметил, что в регионах с изначально оптимистичными показателями распространения вируса, заболевание начало развиваться позже. Ершов считает, что утверждать о начале второй волны нельзя. Подъем заболеваемости коронавирусом в России объясняется постепенным развитием первой волны пандемии.

Вирусолог считает, что первая волна еще не кончилась. Он не исключает, что второй волны может и не быть. По словам врача, коронавирус перестанет быть проблемой через "полгода-год".

Ранее мы сообщили, что пандемия обнулила 25 лет прогресса в достижении целей ООН.

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