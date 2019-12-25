Пандемия обнулила 25 лет прогресса в достижении целей ООН

Антониу Гутерриш рассказал о стремлении достичь Целей устойчивого развития.

Пандемия COVID-19 обнулила 25 лет прогресса в достижении Целей устойчивого развития ООН и отбросило международное сообщество назад. Об этом в эфире британского телеканала Sky News рассказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Правда в том, что весь тот прогресс, который был достигнут по всему миру в деле борьбы с бедностью, голодом, а также на многих других направлениях, теперь оказался под большим вопросом Антониу Гутерриш, генсек ООН

Специалист считает, что сейчас ООН следует активизировать усилия и мобилизовать ресурсы, которые брошены правительствами на восстановление после пандемии коронавируса. Гутерриш заметил, что ООН стремится достигнуть Целей устойчивого развития и построить равенство, справедливость, экологичность и большую инклюзивность.

Генсек ООН напомнил, что продление СНВ-3 в интересах всего мира.