Генсек ООН напомнил, что продление СНВ-3 в интересах всего мира

Антониу Гутерриш призвал РФ и США договориться о продлении СНВ-3 на пять лет.

Генеральный секретарь ООН напомнил Москве и Вашингтону, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений находится в интересах всего мира, а не только двух государств. Об этом Антониу Гутерриш рассказал в интервью "РИА Новостям". Чиновник напомнил, что действие текущего СНВ-3 между странами истекает в феврале 2021 года.

Это вопрос, который следует решить сторонам договора. Но я призываю как США, так и РФ помнить, что оно выгодно не только для их безопасности, но и для безопасности всех стран, для глобальной стабильности Антониу Гутерреш, генсек ООН

Эксперт рассказал, что для мира последствия применения ядерного оружия будут глобальными. Он призвал США и Россию продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира.