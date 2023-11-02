Небензя назвал критику Израиля в адрес генсека ООН Гутерреша незаслуженной

В Израиле обвинили Гутерреша в оправдании терроризма.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал критику Израиля в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша незаслуженной. Об этом он заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной ассамблеи ООН.

Речь идет о словах, которые произнес Гутерреш на заседании Совета безопасности организации. Генсек осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, однако он также отметил, что обострение конфликта случилось "не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". В Израиле обвинили Гутерреша в оправдании терроризма.

Небензя отметил, что западные коллеги в своих выступлениях предпочитают не вспоминать, что нынешняя эскалация является в том числе следствием поселенческой политики Западного Иерусалима.

Ранее Небензя сообщил, что Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе.

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