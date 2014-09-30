Песков рассказал, почему встреча Путина и Гутерреша была закрытой

Встреча президента РФ и генсека ООН состоялась на саммите БРИКС в Казани.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему встреча главы государства Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша была закрытой. Об этом он сообщил журналистам.

Встреча Путина и Гутерреша состоялась на саммите БРИКС в Казани. Песков отметил, что открытая часть беседы была отменена. Он уточнил, что это была просьба генсека ООН.

Все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что обвинения во вмешательстве России в выборы Грузии голословны.

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