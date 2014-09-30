Песков: обвинения во вмешательстве России в выборы Грузии голословны

Обвинения во вмешательстве России в парламентские выборы Грузии голословны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам в Тбилиси. Песков отметил, что такие обвинения для многих стран носят стандартный характер.
Никакого вмешательства не было, и обвинение носит абсолютно голословный характер, голословный. Мы решительно отвергаем эти обвинения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus.
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