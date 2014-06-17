Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об общении российского лидера Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в Aurus. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что главы государств продолжали в автомобиле переговоры. Он подчеркнул, что президенты "не просто в окошко смотрят" во время поездки.
Там ведутся субстантивные переговоры.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков опроверг информацию о контактах Путина и Маска.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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