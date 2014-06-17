Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus

Он подчеркнул, что президенты "не просто в окошко смотрят" во время поездки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об общении российского лидера Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в Aurus. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков отметил, что главы государств продолжали в автомобиле переговоры. Он подчеркнул, что президенты "не просто в окошко смотрят" во время поездки.

Там ведутся субстантивные переговоры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков опроверг информацию о контактах Путина и Маска.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН