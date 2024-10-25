Песков опроверг информацию о контактах Путина и Маска

Он назвал эту информацию "абсолютно ложной".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о контактах Владимира Путина и главы SpaceX Илона Маска. Об этом он сообщил журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, является ли достоверной информация издания The Wall Street Journal о контактах Путина и Маска. Песков назвал эту информацию "абсолютно ложной".

Скорее всего, это очередные вбросы в рамках такой уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что темпы прироста голосов в пользу Санду вызывают много вопросов.

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