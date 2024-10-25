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Песков опроверг информацию о контактах Путина и Маска

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Он назвал эту информацию "абсолютно ложной".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о контактах Владимира Путина и главы SpaceX Илона Маска. Об этом он сообщил журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, является ли достоверной информация издания The Wall Street Journal о контактах Путина и Маска. Песков назвал эту информацию "абсолютно ложной". 

Скорее всего, это очередные вбросы в рамках такой уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что темпы прироста голосов в пользу Санду вызывают много вопросов.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: владимир путин, дмитрий песков, илон маск, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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