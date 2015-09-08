Песков: темпы прироста голосов в пользу Санду вызывают много вопросов

В Кремле отметили, что молдавскую оппозицию возможности участвовать в избирательной кампании.

Темпы прироста голосов в пользу президента Молдавии Майи Санду на выборах в республике вызывают много вопросов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле фиксируют "механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду". Он также подчеркнул, что молдавскую оппозицию возможности участвовать в избирательной кампании. Песков добавил, что власти блокировали работу ряда СМИ и интернет-ресурсов.

Ранее Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС.

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