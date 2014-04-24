Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства Владимира Путина на саммите БРИКС. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. По словам Пескова, график президента включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах. Он подчеркнул, что этот график расписан "с утра до ночи каждый день".
Ранее Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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