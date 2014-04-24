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Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС

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Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства Владимира Путина на саммите БРИКС. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. По словам Пескова, график президента включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах. Он подчеркнул, что этот график расписан "с утра до ночи каждый день".

Ранее Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: брикс, владимир путин, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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