Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства Владимира Путина на саммите БРИКС. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. По словам Пескова, график президента включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах. Он подчеркнул, что этот график расписан "с утра до ночи каждый день".

Ранее Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН