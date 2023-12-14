Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома

По его словам, отношения лидеров России и ОАЭ являются доверительными и дружескими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин принимает президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна у себя дома. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, отношения лидеров России и ОАЭ являются доверительными и дружескими. Он подчеркнул, что Путин и шейх Мухаммед могут в неформальной обстановке обсуждать разные вопросы. Отмечается, что официальные переговоры пройдут сегодня, 21 октября.

Ранее Песков назвал "мирный план" Зеленского планом США воевать до последнего украинца.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН