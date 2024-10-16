Песков назвал "мирный план" Зеленского планом США воевать до последнего украинца

По его словам, речь о некоем "мирном плане" ведется уже несколько недель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "мирный план" украинского лидера Владимира Зеленского планом США воевать до последнего украинца. Об этом он заявил журналистам.

По его словам, речь о некоем "мирном плане" ведется уже несколько недель. Он подчеркнул, что этот план не отличается от того, за которым стоит Вашингтон. При этом Песков отметил, что ему трудно комментировать то, что он пока не слышал и не видел.

Ранее Песков заявил, что Кремль не комментирует тему попытки покушения на Кадырова.

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