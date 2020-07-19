В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По словам Гутерреша, около 70% людей на планете Земля живет в условиях растущего неравенства.

Также генсек ООН заявил, что в настоящий момент неравенство измеряется не только богатством, но и зависят от пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия инвалидности у человека.

Ранее мы сообщали о том, что Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым.

Видео: Youtube/Newzroom Afrika