По мнению парламентария, Киев сознательно ухудшает ситуацию, чтобы "сэкономить и не платить деньги своим гражданам".

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он отметил, что последние годы власти Украины делают всё, чтобы Крым и Донбасс "не захотели вернуться". Муравьев заявил, что этому способствуют и новая политика Киева в отношении государственного языка и религии.

Экс-депутат считает, что таким образом Киев пытается сэкономить, чтобы не помогать своим гражданам.

Ранее мы сообщали о том, что Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе.

Видео: Youtube/НАШ