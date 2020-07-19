  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:20
116
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым

0 0

По мнению парламентария, Киев сознательно ухудшает ситуацию, чтобы "сэкономить и не платить деньги своим гражданам".

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. 

Он отметил, что последние годы власти Украины делают всё, чтобы Крым и Донбасс "не захотели вернуться". Муравьев заявил, что этому способствуют и новая политика Киева в отношении государственного языка и религии.

Экс-депутат считает, что таким образом Киев пытается сэкономить, чтобы не помогать своим гражданам.

Ранее мы сообщали о том, что Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе.

Видео: Youtube/НАШ

Теги: донбасс, киев, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии