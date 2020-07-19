Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Армения уничтожила азербайджанские танки на границе. Об этом заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Степанян отметил, что на армяно-азербайджанской границе поражены три танка противника. Отмечается, что операцию провели при помощи беспилотников.
Напомним, что конфликт между двумя странами обострился 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах.
Ранее мы сообщали о том, что состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана.
Видео: Telegram/Военный Осведомитель
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