Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

В уничтожении боевых машин были задействованы беспилотники.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Армения уничтожила азербайджанские танки на границе. Об этом заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Степанян отметил, что на армяно-азербайджанской границе поражены три танка противника. Отмечается, что операцию провели при помощи беспилотников.

Напомним, что конфликт между двумя странами обострился 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах.

Ранее мы сообщали о том, что состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана.

Видео: Telegram/Военный Осведомитель