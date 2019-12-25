Генсек ООН призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19

Антониу Гутерриш заявил о важности вакцинирования населения планеты.

Генеральный секретарь ООН призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19. Антониу Гутерриш считает, что только таким способом человечество может обезопасить себя от распространения инфекции. Свой позицией эксперт поделился на телеконференции, которую проводил Совет содействия международному партнерству ACT Accelerator. заседание транслировалось в Twitter-аккаунте.

В наилучших интересах всех стран - обеспечить равный доступ к новым вакцинам...Никто и ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсека ООН обеспокоила тенденция "многочисленных параллельных инициатив", которые направлены на решение проблемы распространения коронавируса в пределах одной страны. Гутерриш призвал дополнительно выделить 35 млрд долларов на изготовление препаратов и диагностику инфекции.

Генсек ООН указал на необходимость достижения мирного урегулирования в Афганистане.