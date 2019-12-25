Генсек ООН считает, что США и РФ должны продлить СНВ-3 независимо от участия Китая

Антониу Гутерриш дал интервью японским СМИ.

Генеральный секретарь ООН считает, что США и РФ должны продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений независимо от участия Китая. Об этом Антониу Гутерриш заявил в онлайн-интервью для японского агентства Kyodo.

Я считаю, что ДСНВ следует продлить независимо от того, что будет с Китаем...Большую важность имеют максимально широкие рамки ядерного разоружения с участием всех заинтересованных стран Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что американский портал Axios в конце августа заявил о том, что США отказались от собственного требования об участии КНР в переговорах с Россией относительно СНВ. Специальный представитель президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли встретился с российским коллегой из МИД Сергеем Рябковым в Вене. Чиновник заявил СМИ, что Вашингтон нацелен на достижение политического соглашения с Москвой, а после - на давление на Пекин.

В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН.