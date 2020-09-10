Генсек ООН указал на необходимость достижения мирного урегулирования в Афганистане

Антониу Гутерриш осудил покушение на вице-премьера Салеха в Кабуле.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость достижения мирного урегулирования в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель администрации главы международной организации Стефан Дюжаррик. По словам чиновника, генсек осуждает покушение на вице-президента этой страны Амруллу Салеха.

Генсек решительно осуждает совершенное сегодня в Кабуле нападение на официальный кортеж Амруллы Салеха, в результате которого погибли и пострадали десятки мирных жителей заявление ООН

Гутерриш напомнил, что ООН привержена к поддержке народа и правительства Афганистана в их "важных начинаниях". Речь идет об урегулировании конфликта в стране дипломатическим путем.

Напомним, что в результате взрыва в Кабуле на пути следования кортежа первого вице-премьера страны есть погибшие и раненые. Чиновник получил небольшие ожоги и травму руки. Жертвами стали три его охранника. По данным местных СМИ, в общей сложности погибли 10 человек, еще 15 - ранены. От ударной волны повреждены несколько зданий.

Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана.

Видео: YT / AFP News Agency