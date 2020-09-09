Чиновник не пострадал, погибли трое охранников.

В Афганистане попытались взорвать вице-президента Амруллы Салеха. Об этом сообщили местные журналисты из издания TRT World.В СМИ подчеркнули, что чиновник ехал на работу, когда на него было совершено нападение. По пути следования кортежа в Кабуле взорвался заминированный автомобиль. В результате трагедии сам Салех не пострадал, но погибли трое его охранников. Еще как минимум 12 человек пострадали.

Сегодня враги Афганистана снова попытались нанести вред Салеху, но им не удалось достичь своей злостной цели Разван Мурад, представитель вице-президента Афганистана

В Минздраве страны рассказали, что после происшествия в больницу госпитализировали семерых раненых, а также доставили два тела.По данному инциденту ведется расследование.

Не менее 30 человек погибли в результате наводнения в Афганистане.

Фото: TRT World

Видео: YT / AFP News Agency