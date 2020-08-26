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Не менее 30 человек погибли в результате наводнения в Афганистане

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В провинции Парван сильные ливни затопили большую часть жилых районов.

Не менее 30 человек погибли в результате наводнения в Афганистане. Об этом сообщили представители информационного агентства France-Presse со ссылкой на правительство страны. Чиновники рассказали, что потоп вызван сильными ливнями в городе Чарикар на востоке государства (он является административным центром провинции Парван).

Афганский телеканал TOLOnews рассказал, что в результате трагедии погибло 25 местных жителей. В СМИ добавили, что получили сведения о 60 пострадавших в результате наводнения в провинции. Большинство из жертв - женщины и дети.

Сильнейшее за десятилетия наводнение произошло в Китае.

Видео: YouTube / Frogh TV

Теги: афганистан, наводнение, чарикар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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