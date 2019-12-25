Затоплены провинции Хубэй и Сычуань.

Сильнейшее за десятилетия наводнение произошло в Китае. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала EuroNews. В СМИ отметили, что проливные ливни на юго-западе страны привели к сильнейшим природным катаклизмам.

На данный момент более 128 тысяч жителей города Чунцин эвакуированы. Его улицы оказались затоплены в районе реки Янцзы. На данный момент власти знают о двух погибших и еще троих пропавших без вести. В провинциях Хубэй и Сычуань объявлен высочайший уровень метеорологической тревоги.

Напомним, что вода угрожает плотинной гидроэлектростанции "Три ущелья". Там зафиксирован самый высокий уровень воды за 14 лет с момента ее постройки. В регионе наводнение считается самым сильным с 1981 года. Также наводнение угрожает историческому храмовому комплексу и статуе Будды. Последний объект внесен в список Всемирного наследия от ЮНЕСКО.



