Проливные дожди разрушили жилые дома в провинции Гуйчжоу.

На юго-западе Китая из-за наводнений погибли три человека. Об этом сообщило местное информационное агентство Синьхуа. Власти страны заявили, что в провинции Гуйчжоу пришлось эвакуировать более 10 тысяч местных жителей. на регион пролились дожди, вызвавшие наводнение. Наибольшим разрушениям подверглись уезды Тунцзы и Яньхэ.

Известно, что сильные потоки снесли жилые здания. на данный момент Китай выделил около двух миллионов юаней (283 тысячи долларов) в качестве помощи пострадавшим от последствий стихии. Жителям провинции предоставили временные палатки для жилья и одежду.

Напомним, что ливни начались в Китае с утра понедельника. Власти Гуйчжоу объявили об опасности на 86,4%. Согласно метеорологической сводке, непогода продолжится.

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Видео: Youtube/ Eyecon TV