Никто не пострадал из-за своевременной эвакуации населения.

В китайской провинции Хубэй эвакуировали более восьми тысяч человек из-за оползня. Об этом сообщил во время пресс-конференции мэр Эньши Су Юн. Чиновник рассказал, что информации о пострадавших или погибших у властей нет.

Напомним, что оползень сошел в городском уезде Эньши в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе днем 21 июля. К таким последствиям привели непрекращающиеся в регионе ливни и наводнения. Большой объем песка, глины и камней обрушился в акваторию реки Цинцзян. Масса образовала завальное озеро, в котором быстро поднялся уровень воды.

Все люди в зоне бедствия были успешно эвакуированы, в общей сложности в безопасные места перевезены 8397 человек. Эвакуация была проведена своевременно мэр Эньши Су Юн

В Китае напомнили, что угроза, возникшая из-за прорыва завального озера постепенно снижается.

В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня.