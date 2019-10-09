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В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня

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Тела 50 человек найдены, но многие остаются без вести пропавшими.

В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня. Об этом сообщили местные журналисты из агентства "Синьхуа". Они сослались на данные, предоставленные властями. 

На данный момент известно, что жертвы обнаружены в районе добычи нефрита. Также многие пропали без вести. Управление пожарной службы рассказало о том, что трагедия произошла утром 2 июля на территории поселения Хпакан в штате Качин на севере государства. Оползень стал последствием сильных ливней.

Мьянма приобретет у России истребители пятого поколения Су-57.

Видео: YouTube / AP Archive

Теги: мьянма, оползень
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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