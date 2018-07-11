Мьянма приобретет у России истребители пятого поколения Су-57

Страна стала потенциальным клиентом для покупки российского вооружения.

Мьянма заинтересовалась покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.Годом ранее страна заключила с Москвой контракт на поставку шести самолетов Су-30. Теперь власти Мьянмы заявили, что мощности истребителей 4 поколения может быть недостаточно. Об этом сообщили журналисты издания Military Watch.

Самолеты Су-57 считаются самыми лучшими в мире истребителями для ведения воздушного боя объясняют в СМИ

Самолеты Су-57 могу обеспечить безопасность государства эффективнее. Даже в небольшом количестве они станут внушительным дополнением к обороне страны. В частности, воздушные средства способны поражать морские цели на значительном расстоянии от страны. Самолеты можно оснастить дополнительным вооружением. Например, ракетами.

Новая закупка у России отложена на долгосрочную перспективу. Но основную массу авиапарка страны все же будут составлять самолеты 4 поколения, так как они дешевле в эксплуатации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Аргентина отложила покупку российских МиГ-29.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

