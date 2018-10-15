Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29. Об этом рассказали российские политики. Сделка может завершиться после проведения в стране выборов президента.
Иностранные дипломаты понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы из-за смены власти в Аргентине. В связи с чем они приостановили переговоры и "заморозили" решение. Такую позицию эксперты считают логичным. Слова эксперта приводит РИА Новости.
После выборов переговоры по закупкам возобновятся и появится конкретика по срокам. Коммерческое предложение по запросу Аргентины было направлено военными еще в 2017 году. Страна хочет приобрести многоцелевые истребители четвертого поколения.
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Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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