Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

Страна не сможет договориться с Россией до проведения президентских выборов.

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29. Об этом рассказали российские политики. Сделка может завершиться после проведения в стране выборов президента.

Иностранные дипломаты понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы из-за смены власти в Аргентине. В связи с чем они приостановили переговоры и "заморозили" решение. Такую позицию эксперты считают логичным. Слова эксперта приводит РИА Новости.

После выборов переговоры по закупкам возобновятся и появится конкретика по срокам. Коммерческое предложение по запросу Аргентины было направлено военными еще в 2017 году. Страна хочет приобрести многоцелевые истребители четвертого поколения.

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Фото: Piter.tv

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