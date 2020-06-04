Оползень отнес в море весь поселок в Норвегии

Никто из жителей не пострадал. Спаслась даже собака.

Оползень отнес в море весь поселок. Это произошло днем 3 июня на территории Норвегии. Журналисты из The Local опубликовали видеозапись с места инцидента. По данным экспертов, оползень более 600 метров переместил восемь домов, которые находились на мысе Кракнесет на севере страны.

Стоит отметить, что в результате опасного природного явления никто не пострадал. Люди успели покинуть жилища до того, как оползень достиг их домов. Некоторых норвежцев пришлось эвакуировать на вертолете экстренных служб. на кадрах заметно, что в поселке осталась собака. Позже полиция объяснила, что домашний питомец смог выбраться из зоны поражения и доплыть до земли.

Местный житель по имени Ян Эгил Бэккебри заявил, что в момент опасности занимался строительными работами. Услышав сильный треск он едва успел выйти наружу.

По оценкам специалистов, активность оползня продлится еще несколько дней.

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Видео: Youtube/ Disaster Compilations