В Норвегии раскопают погребальный корабль викингов

Последний раз подобный объект извлекли из земли в 1904 году.

Археологи получили разрешение от правительства Норвегии, чтобы достать из-под земли древний деревянный корабль викингов, который с помощью георадара обнаружили на юге страны в 2018 году. На проект власти выделили полтора миллиона долларов. Об этом сообщил Daily Mail.

Ученые отмечают, что это "неотложные" раскопки, так как корпус судна, созданный примерно в в VIII – XIX веках начал гнить из-за плесени. Проект возглавляет Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в Норвежском институте культурного наследия (NIKU). По данным археологов, такой корабль мог быть последним пристанищем вождя или короля, то есть он выполнял функцию гроба.

Работы запланированы на июнь этого года. Это будет первый случай, когда такой объект раскопают с помощью современных технологий. На данный момент известно о трех кораблях эпохи викингов, которые были найдены на территории Норвегии. Последний извлекли в 1904 году.

Фото: pixabay; NIKU