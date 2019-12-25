ДНК викингов помогла выяснить, когда появилась мутация гена, защищающего от ВИЧ

Исследование более 3000 геномов выявило генную мутацию, которая делает человека, жившего у Чёрного моря около 7000 года до н. э., устойчивым к ВИЧ.

Новое исследование тысяч геномов показало, что вариант гена, который помогает защитить людей от заражения ВИЧ, вероятно, появился у людей, живших в период между каменным веком и эпохой викингов.

Оказывается, этот вариант возник у одного человека, который жил в районе Чёрного моря от 6700 до 9000 лет назад. Саймон Расмуссен, эксперт по биоинформатике из Копенгагенского университета и соавтор исследования, сказал в заявлении.

Этот вариант, должно быть, был полезен для чего-то другого в прошлом, поскольку ВИЧ у людей появился менее века назад. В научном исследовании, опубликованном 5 мая в журнале Cell, Расмуссен и его коллеги подробно описали свои поиски происхождения генетической мутации, известной как CCR5 дельта 32. CCR5 - это белок, преимущественно обнаруживаемый в иммунных клетках, который многие, но не все штаммы ВИЧ используют для проникновения в эти клетки и запуска инфекции.

Согласно новым исследованиям, у большинства древних европейцев до 3000 лет назад была тёмная кожа, глаза и волосы. Но у людей с двумя копиями мутации CCR5 delta 32 белок становится неактивным, по сути "блокируя" вирус ВИЧ. Ученые воспользовались этой мутацией, чтобы вылечить несколько человек от ВИЧ. Ученые выяснили, что этот вариант составляет от 10 до 16 процентов генов CCR5, встречающихся в европейских популяциях. Однако попытки определить его происхождение и проследить его распространение ранее не увенчались успехом, поскольку древние геномы часто крайне фрагментарны. Научная группа выявила мутацию в 2504 геномах современных людей, участвовавших в проекте "1000 геномов" — международной инициативе по каталогизации генетических вариаций человека. Затем они создали модель для поиска 934 древних геномов из различных регионов Евразии, начиная с раннего периода мезолита и заканчивая эпохой викингов, примерно с 8000 года до нашей эры по 1000 год до нашей эры.

Изучив этот большой массив данных, мы можем определить, где и когда возникла мутация. соавтор исследования Кирстин Равн, исследователь из Копенгагенского университета

Генетическая детективная работа команды исследователей показала, что человек, у которого впервые появилась эта мутация, жил у Чёрного моря около 7000 года до нашей эры, примерно в то время, когда первые фермеры прибыли в Европу из Западной Азии. Исследователи также обнаружили, что распространённость этой мутации резко возросла в период с 8000 по 2000 год до нашей эры, что позволяет предположить, что она была чрезвычайно полезна, когда люди покидали евразийские степи.

Результаты исследования противоречат предыдущим предположениям о том, что мутация возникла сравнительно недавно. Например, это означает, что увеличение частоты мутации не было связано со средневековыми эпидемиями или походами викингов, которые могли повлиять на эволюцию иммунных клеток человека. Исследователи предполагают, что люди, у которых был особый вариант CCR5, имели преимущество.

Люди с этой мутацией лучше выживали, вероятно, потому, что она ослабляла иммунную систему в то время, когда люди подвергались воздействию новых патогенов. заявление соавтора исследования Леонардо Колуччио, научного сотрудника Копенгагенского университета

Хотя это звучит негативно, чрезмерно агрессивная иммунная система может быть смертельной, сказал он. По его словам, при столкновении с новыми микробами вам нужен иммунный ответ, достаточный для того, чтобы подавить угрозу, не навредив самому организму.

По мере того, как люди переходили от собирательства к оседлому образу жизни в сельскохозяйственных обществах... давление со стороны инфекционных заболеваний усиливалось, и более сбалансированная иммунная система могла быть преимуществом. заявление соавтора исследования Леонардо Колуччио, научного сотрудника Копенгагенского университета

Однако точные причины, которые привели к увеличению этого варианта, сейчас науке неизвестны.

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Фото: pxhere.com; University of Copenhagen