Фортификационные сооружения XVII века и необычные находки исследуют на Охте

Археологи продолжают раскопки у гостиницы "Охтинская".

Центр спасательной археологии ИИМК РАН продолжает исследовать территорию археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2)", где уже обнаружены улицы XVII века и шведские фортификационные сооружения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Раскопки ведутся в зоне гостиницы "Охтинская", где в 2023 году были найдены мощёные улицы Гурдина и Георгиевская, каменная постройка XVII века и элементы шведских укреплений. Обнаруженные объекты были законсервированы согласно методическим рекомендациям.

В 2024 году специалисты ЦСА ИИМК РАН получили информацию о неудовлетворительном состоянии канализационных сетей на участке, что угрожало сохранности законсервированных объектов при выпадении осадков. Для предотвращения повреждений принято решение о проведении дополнительных спасательных археологических работ.

В ходе раскопок изучаются культурные слои разных исторических периодов, включая первую половину XVII века. Археологи исследуют остатки фортификационных сооружений, извлекают артефакты и передают их в консервационную лабораторию. Среди находок — ружейный кремень в свинцовой оплётке и чехольчик в форме рыбки, назначение которого пока неизвестно.

Ранее поисковики подняли останки 30 бойцов Красной армии в Ленинградской области.

Фото: КГИОП