Поисковики подняли останки 30 бойцов Красной армии в Ленинградской области

Поисковики подняли и перезахоронили 1324 солдата Красной армии.

В Кировском районе Ленинградской области поисковики из трёх регионов обнаружили останки 30 бойцов Красной армии. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Раскопки велись в течение четырёх дней на месте расположения военного госпиталя 1942 года. В работах участвовали поисковые отряды из Ленинградской и Тамбовской областей, а также Санкт-Петербурга. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Владимира Цоя, подобная деятельность имеет большое значение для воспитания молодёжи. Он напомнил, что с начала года поисковики подняли и перезахоронили 1324 солдата Красной армии.

Останки бойцов будут перенесены на новое место захоронения. Власти отметили, что это продолжение программы по увековечиванию памяти, начатой ещё в 50–60-е годы.

Ранее поисковики обнаружили останки 16 красноармейцев в Колпино.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

