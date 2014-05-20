На мемориале "Урочище Липовик" состоялась церемония перезахоронения останков 49 бойцов Красной армии

Были установлены имена двух бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На воинском мемориале "Урочище Липовик" состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 49 бойцов Красной армии, павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в Комитете по молодежной политике Ленобласти.

Под звуки военного оркестра и оружейного салюта солдаты, долгие десятилетия считавшиеся пропавшими без вести, обрели покой на земле Ленинградской области. Их имена, установленные благодаря смертным медальонам в ходе поисковой экспедиции "Вахта Памяти–2025":

– Михаил Филиппович Хвориков, 1910 г.р., уроженец Воронежской области;

– Андрей Семёнович Дуркин, 1905 г.р., уроженец Республики Коми.





На церемонию приехали их потомки, для которых эта дата стала завершением многолетнего поиска. Также на мероприятии установили новые плиты с именами бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по молодежной политике Ленобласти