День Победы в Янино объединил все поколения

Возложение цветов, митинг-акция "Бессмертный полк" и масштабный праздник на стадионе с полевой кухней и выступлениями казаков. Рассказываем, как отпраздновали 80-летие Победы в Заневском городском поселении.

Звуки военного марша, букеты красных гвоздик, непривычно серьёзные лица молодёжи. Так, с традиционного митинга на Пундоловском кладбище, начался День Победы в Заневском городском поселении. Депутаты, администрация, ветераны и местные жители возложили цветы к братской могиле в память о советских воинах.

В первых рядах – родственники героев, сражавшихся на ленинградской земле. Например, дочь погибшего красноармейца Алексея Минаева – Раиса Напойкина, которая специально приехала в Суоранду на День Победы.

Мне хочется поблагодарить руководство Заневского поселения за ту заботу, которые они оказывают памяти наших отцов. Спасибо большое за то, что мы живем сегодня в такое время, вот даже сегодня погода и то радуется. Раиса Напойкина, участница митинга

Хранят память о Великой Победе и жители Янино – от мала до велика. Во дворе жилого комплекса "Ясно. Янино" прошёл праздничный концерт – на импровизированной сцене" выступили хореографические и вокальные коллективы, в том числе – самые юные артисты.

После концерта янинцы вместе с членами молодежного совета пронесли портреты своих отцов, дедов и прадедов по родному району. Под песню "Катюша" люди шли к стадиону со всех уголков поселка.

Сегодня на праздник я пришла именно в Янино, потому что я живу здесь и я хотела показать, что я тоже семья героя. Это мой прадед. У меня есть информация о том, что он родился в 1911 году, и я знаю, что он погиб 18 ноября 1943 года, защищая Днепропетровскую область. Олеся Юшкова, местная жительница

Главной площадкой для празднования стал муниципальный стадион. Здесь провели митинг-акцию "Бессмертный полк", на которую собралось более 1 500 человек. В знак памяти о подвиге защитников отечества юные янинцы вынесли символ победы и героизма – 20-метровую георгиевскую ленту.

Очень важно сохранить ту историческую память, которую сейчас пытаются стереть и изменить, это не выйдет. И очень важно, что есть преемственность поколений: сегодня поколение победителей, которое сегодня мы чествует и которому говорим большое-большое спасибо, является примером для наших воинов, которые выполняют свой долг в специальной военной операции. У них есть, чем гордиться. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области

Рядом работала полевая кухня – гостей угощали гречкой и компотом. А на сцене развернулась насыщенная концертная программа: почти 200 артистов, танцы, песни и народный коллектив "Ехали казаки". Зрители не скрывали эмоций – подпевали, аплодировали и даже пускались в пляс.

Мы пришли сюда всей семьей: у меня две дочки, одна поет на сцене, другая спит в коляске, с мужем, с мамой и папой. Концерт просто удивительный, потому что есть и танцевальные, и вокальные номера. И радость переполняет сердце от такого праздника, чувствуется по-настоящему патриотический подъём. Надежда Арзамасцева, местная жительница

Не менее ярко встретили День Победы и в соседнем Кудрово. В шествии "Бессмертного полка", организованном администрацией и Домом культуры, приняли участие около 6 тысяч человек. Колонну с юнармейцами и оркестром встречали аплодисментами и дружным "Ура". А ещё гостей ждало множество активностей: мастер-классы по письмам-треугольникам, игры, конкурс чтецов и театрализованное представление.

Действительно, у нас уже давно не было вот таких больших событий и, конечно, 80-летие года Великой Победы очень важно. Сейчас важно сплочение, единение нашего народа, народа нашей великой страны, России. Николай Свирин, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области

Праздник в Заневском городском поселении показал, что память о Победе живёт не только в учебниках истории, но и в семейных рассказах, воспоминаниях и песнях, которые поют вместе с детьми. Она передаётся из поколения в поколения и становится той самой нитью, что связывает прошлое, настоящее и будущее.

Видео, фото: Piter.TV