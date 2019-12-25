Поисковики обнаружили останки 16 красноармейцев в Колпино

Сейчас команда активно занимается поиском родных и близких погибшего бойца Хаджата Габасовича Хаметова.

В Колпинском районе Петербурга продолжает свою работу масштабная межрегиональная экспедиционная группа "Ленинградский фронт". За первые четыре дня участники экспедиции нашли останки 16 советских воинов и 5 военных медальонов.

Как сообщили в среду, 17 сентября, представители Поискового движения Санкт-Петербурга, один из найденных медальонов удалось расшифровать. Установлено, что боец Красной армии Хаджат Габасович Хаметов, родившийся в 1896 году в деревне Серебряково (ныне Новосибирская область или Томская область), погиб в бою под Ленинградом. Хаметов, служивший красноармейцем в составе 85-й стрелковой дивизии, отправился на фронт в 1941 году по призыву Анжерского райвоенкомата Кемеровской области. Смерть настигла его 2 сентября 1942 года в окрестностях Колпинских укреплений.

Находку совершила поисковик Дарья в свой день рождения. Сейчас команда активно занимается поиском родных и близких погибшего бойца Хаджата Габасовича Хаметова.

Фото: Поисковики Санкт-Петербурга