В 2026 году на Пулковских высотах планируется начало создания мемориала в честь блокадников

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу петербургских ветеранов и блокадников создать мемориал и отметить завершение Ленинградской битвы как День воинской славы России. В городе приступили к подготовке строительства памятника на безымянной высоте Пулковских холмов, где располагался передний рубеж обороны Ленинграда, пишет "Петербургский дневник".

Новый мемориальный комплекс объединит зелёную зону отдыха, аллеи, посвящённые шести фронтовым соединениям, участвовавшим в битве за Ленинград, а также пространство для проведения праздничных и траурных мероприятий, подчёркивающих значимость подвига ленинградцев. Работа по созданию мемориала уже началась: уточняются границы прилегающего парка, принимаются необходимые изменения в документации и разрешительных документах. Открытие комплекса планируют провести с приглашением ветеранов, руководителей регионов, причастных к событиям сражения, а также командующих Ленинградским военным округом, Балтийским флотом, авиацией, войсками ПВО и Росгвардии.

Новая традиция празднования Дня воинской славы 9 августа, собирающая ключевых участников тех событий, укрепит чувство гордости и единства среди жителей города. Мемориал решено разместить на возвышенности, где в 1941–1943 гг. проходила линия фронта. Центр композиции располагается на безымянной высоте, возвышающейся на десять метров над окружающим рельефом местности. Именно здесь в сентябре 1941 года народные ополченцы и солдаты отбили последнюю крупную атаку противника. Недалеко расположены захоронения солдат Красной Армии, моряков и бойцов народного ополчения. Памятник будет отлично виден с федеральной трассы и воздушных путей в аэропорт Пулково.

Осенью 2024 года здесь установлен закладной камень. Битва за Ленинград продолжалась долгих 1127 дней и ночей — это было одно из самых длительных сражений Великой Отечественной войны, в котором принимали участие около 20 процентов немецких войск, действовавших на восточном фронте.

Фото: ВКонтакте / "Россия - Моя история" Санкт-Петербург