Петербуржцы прочтут списки погибших в блокаду на нескольких городских площадках
Сегодня, 12:07
Эта акция проходит ежегодно начиная с 2018 года.

Сегодня жители Санкт-Петербурга соберутся более чем на 70 площадках города, чтобы почтить память погибших в блокаду, прочитав вслух их имена. Информацию об этом сообщила администрация Красногвардейского района. 

Эта акция проходит ежегодно начиная с 2018 года. Организаторы напоминают, что за прошедшие семь лет были произнесены уже 160 тысяч имен из примерно 700 тысяч, чьи судьбы известны историкам. 

Читаются списки в разных местах города — во дворах многоквартирных домов, образовательных учреждениях, музейных комплексах и общественных пространствах. Узнать подробнее правила участия, точное расписание и адреса проведения можно на  сайте акции

Ранее мы сообщили о том, что Петербургская филармония посвятит концертную программу "Ленинградский блокнот" Дню памяти жертв блокады.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского 

