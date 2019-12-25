Петербуржцы прочтут списки погибших в блокаду на нескольких городских площадках

Эта акция проходит ежегодно начиная с 2018 года.

Сегодня жители Санкт-Петербурга соберутся более чем на 70 площадках города, чтобы почтить память погибших в блокаду, прочитав вслух их имена. Информацию об этом сообщила администрация Красногвардейского района.

Эта акция проходит ежегодно начиная с 2018 года. Организаторы напоминают, что за прошедшие семь лет были произнесены уже 160 тысяч имен из примерно 700 тысяч, чьи судьбы известны историкам.

Читаются списки в разных местах города — во дворах многоквартирных домов, образовательных учреждениях, музейных комплексах и общественных пространствах. Узнать подробнее правила участия, точное расписание и адреса проведения можно на сайте акции.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского