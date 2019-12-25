Петербургская филармония посвятит концертную программу "Ленинградский блокнот" Дню памяти жертв блокады

Главным произведением программы станет произведение композитора Ореста Евлахова "Ленинградский блокнот", состоящее из четырёх частей ("Город", "Весна", "Рассказ", "Марш"), отражающих судьбу осаждённого Ленинграда.

Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича организует специальную концертную программу "Ленинградский блокнот", приуроченную ко Дню памяти жертв блокады.

Солистом вечера станет знаменитый петербургский музыкант Николай Мажара, выступивший в Большом зале. Главным произведением программы станет произведение композитора Ореста Евлахова "Ленинградский блокнот", состоящее из четырёх частей ("Город", "Весна", "Рассказ", "Марш"), отражающих судьбу осаждённого Ленинграда. Также исполнят отрывки из цикла "24 прелюдии" Бориса Гольца, талантливого музыканта, скончавшегося от истощения в блокаду весной 1942-го в возрасте всего лишь 28 лет.

Программа включает также сочинённое Юрием Кочуровым интермеццо, написанное в память выдающегося исполнителя Александра Каменского, сыгравшего за годы войны больше полутысячи выступлений в осаждённом городе. Концерт завершится исполнением сюиты-фантазии самого Каменского на музыку оперы Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии".

Напомним, что блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Тогда деятели искусства, включая композиторов, активно поддерживали боевой дух горожан и защитников родного города.

Фото: Piter.TV