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Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

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Нынешний объём суверенного фонда составляет более $1 трлн.

Из-за дефицита бюджета суверенный фонд Норвегии впервые в истории начнет продавать активы. Об этом сообщил ЦБ Норвегии Ойстен Олсен, пишет Bloomberg.

На данный шаг в правительстве страны решились из-за дефицита бюджета, возникшего на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Олсен отметил, что продажа активов GPFG даст стране возможность маневрировать в условиях кризиса, который он назвал тяжелейшим со времён Второй мировой войны. 

Нынешний объём суверенного фонда составляет более $1 трлн. По прогнозам, дефицит бюджета Норвегнии в 2020 году может составить около $20 млрд, а с учётом налоговых льгот нефтяникам — почти $26 млрд. 

Видео: Youtube/Norges Bank

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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