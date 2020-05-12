Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Нынешний объём суверенного фонда составляет более $1 трлн.

Из-за дефицита бюджета суверенный фонд Норвегии впервые в истории начнет продавать активы. Об этом сообщил ЦБ Норвегии Ойстен Олсен, пишет Bloomberg.

На данный шаг в правительстве страны решились из-за дефицита бюджета, возникшего на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Олсен отметил, что продажа активов GPFG даст стране возможность маневрировать в условиях кризиса, который он назвал тяжелейшим со времён Второй мировой войны.

Нынешний объём суверенного фонда составляет более $1 трлн. По прогнозам, дефицит бюджета Норвегнии в 2020 году может составить около $20 млрд, а с учётом налоговых льгот нефтяникам — почти $26 млрд.

Видео: Youtube/Norges Bank