  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана
Сегодня, 7:41
79
lesjasap

Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана

0 0

Об этом глава США объявит в ближайшее время.

Дональд Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный чиновник из Белого дома. По данным администрации президента, он объявит о сокращении военного присутствия в этих двух странах уже завтра.

Завтра следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни - другого объявления относительно Афганистана

сообщение президентского пула Дональда Трампа

Напомним, что обещания завершить войны в Ираке и Афганистане, которые развязали его предшественники, являлись ключевыми в предвыборной программе Дональда Трампа.

Трамп: Пентагон стремится к войнам ради обогащения предприятий ВПК.

Теги: афганистан, дональд трамп, ирак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии