Об этом глава США объявит в ближайшее время.

Дональд Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный чиновник из Белого дома. По данным администрации президента, он объявит о сокращении военного присутствия в этих двух странах уже завтра.

Завтра следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни - другого объявления относительно Афганистана сообщение президентского пула Дональда Трампа

Напомним, что обещания завершить войны в Ираке и Афганистане, которые развязали его предшественники, являлись ключевыми в предвыборной программе Дональда Трампа.

Трамп: Пентагон стремится к войнам ради обогащения предприятий ВПК.