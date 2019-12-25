Трамп: Пентагон стремится к войнам ради обогащения предприятий ВПК

Президент США рассказал о своем приоритете на второй срок.

Дональд Трамп считает, что Пентагон стремится к войнам ради обогащения предприятий ВПК. Американский политик заявил, что руководство Пентагона не хочет "ничего, кроме как вести войны". Это якобы помогает ведомству обогащать предприятия, занимающиеся производством вооружения, боевой техники и боеприпасов. Такое мнение лидер Белого дома выразил во время брифинга с журналистами.

Я не говорю, что военные круги меня любят, но солдаты любят. Руководители в Пентагоне, вероятно, - нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы Дональд Трамп, президент США

Политик заметил, что Вашингтон постепенно начинает выходить из "бесконечных войн". Он напомнил о возвращении американских солдат на родину. Трамп считает одним из своих приоритетов на второй президентский срок данный пункт.

Байден серьезно опережает Трампа по популярности среди избирателей.