Марк Эксперт выступил на торжественном мероприятии в честь 75-летия капитуляции Японии во второй мировой войне.

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне. Марк Эспер напомнил об этом в рамках выступления на авианосце "Миссури" на Гавайях, посвященного 75-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне. Чиновник заявил, что Вашингтон боролся против "советского коммунизма" вместе с союзниками.

Война придала новые очертания международному порядку стран-единомышленников с едиными целями и общими ценностями, которые хорошо подготовили их к последовавшей вскоре и длившейся десятилетиями борьбе с советским коммунизмом Марк Эспер, глава Пентагона

Эксперт напомнил, что вторая мировая война унесла более 70 млн жизней. Эспер объявил о том, что США готовы, как и в 1941 году, бороться с любым врагом и защищать своих друзей.

Пентагон спрогнозировал удвоение ядерного арсенала Китая к 2030 году.