Байден серьезно опережает Трампа по популярности среди избирателей

Больше половины опрошенных (52%) хотят видеть на посту президента Джо Байдена. Еще 42% поддержали действующего главу государства.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден серьезно опережает президента Дональда Трампа по популярности среди избирателей. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской службой YouCov по заказу телекомпании CBS.

Опрос проводили со 2 по 4 сентября. Байден оторвался от Трампа на 10%. Кроме того, еще 3% заявили, что отдали бы голос другому кандидату, а 3% заявили, что вообще не стали бы поддерживать политиков. 49% сторонников Байдена отметили, что они не изменят свое мнение и будут голосовать против Трампа. Помимо этого, существуют 73% сторонников Трампа, которых устаивает политика действующего президента. Еще 18% заявили, что им не нравится кандидатура Байдена.

Отмечается, что результаты опросов в последнее время отличаются. Недавно (30-31 августа) Байден опережал Трампа всего на 2 п. п. В последнем опросе приняли участие 2,5 тыс. человек по всей стране.

Ранее мы сообщили, что Трамп предложил Байдену пройти тест на стимуляторы.

Видео: YouTube / Bloomberg Politics

